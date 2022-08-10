Парковки в зоне выделенных полос могут появиться в Барнауле

Совещание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В будущем в краевой столице могут обустроить парковки в зоне выделенных полос. Этот обсудили в мэрии, сообщает горадминистрация.

– Необходимо проработать вопрос организации парковочных мест на территории предприятий малого бизнеса, расположенных в зоне действия выделенных полос, при этом важно обеспечить соблюдение ограничений, предусмотренных правилами дорожного движения, – сказал Антон Шеломенцев, заглавы города по дорожному хозяйству и транспорту.

Специалисты рассмотрят техническую возможность решения вопроса и выберут места, где такие парковки будут разрешены.

Кроме того, на совещании сотрудники ГИБДД и перевозчики рассказали о плюсах выделенных полос. Они отметили, что заметно сократилась аварийность с участием общественного транспорта, стало меньше хаотичного движения автобусов.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле на «выделенках» установят камеры для фиксации нарушений ПДД.