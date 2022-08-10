Власти Барнаула назвали сроки окончания строительства ЖК «Парковый»

Строительство ЖК «Парковый» стартовало в 2018 год. Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дольщики ЖК «Парковый» получат ключи от своих квартир уже осенью. Строительство некогда проблемного жилого комплекса подходит к финалу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, строительство ЖК «Парковый» стартовало в 2018 году. Это был первый проект в Барнауле, который реализуется за счет проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Однако в 2021 договор с подрядчиков расторгли из-за медленных темпов и низкого качества работ. После на объект зашла другая компания.

– Сегодня строительство близится к завершению. Готовность четырех блок-секций - от 77 до 95 процентов. Продолжается либо заканчивается монтаж системы водоснабжения и лифтов, поквартирной электропроводки, оштукатуривание квартир, проводится благоустройство придомовой территории, – сообщают в мэрии.

Также в администрации города обсуждают необходимость обустройства подъездных путей. Сегодня к ЖК ведет только разбитая грунтовая дорога. Мэр Вячеслав Франк поручил дорожному комитету вместе с администрацией Центрального района рассмотреть и подготовить предложения по благоустройству проезжей части.