Дорогу к новому микрорайону построили в Барнауле

Всего на улице Нагорной 6-й в рамках частно-государственного партнерства построили более километра дороги. Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В нагорной части краевой столицы построили дорогу к строящемуся микрорайону. Об этом сообщает мэрия.

– Проектом предусмотрено строительство 13 многоквартирных жилых домов с населением более 6,5 тысяч человек. Уже введено четыре многоквартирных дома, в них проживают около 1300 горожан, – говорится в сообщении.

Участок дороги на улице Нагорной 6-й от Змеиногорского тракта до жилых пятиэтажных домов длиной 630 метров включили в план ремонта по обращению жителей. Еще 450 метров дорожного полотна от пятиэтажек к строящимся домам подготовила компания.

Всего на улице Нагорной 6-й в рамках частно-государственного партнерства построили более километра дороги. На работы потратили на сумму 11,3 млн рублей.