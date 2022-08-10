В Барнауле жители центра останутся без горячей воды 11 и 12 августа

Воды не будет с 10.00 часов 11 августа до 16.00 часов 12 августа Фото: Татьяна Гейнрих

Жители центра Барнаула останутся без горячей воды 11 и 12 августа. Причина отключения – ремонт теплосетей, поясняют в пресс-службе СГК.

– Подрядная организация начнет завершающий этап ремонтных работ - демонтаж заглушек трубопровода, - пояснили в компании.

Воды не будет с 10.00 часов 11 августа до 16.00 часов 12 августа.

Под отключение попадут жители улицы Молодежной, Чкалова, Союза Республик, проспектах Ленина, Красноармейского, Комсомольского и др. Всего в зоне отключения находятся 79 многоквартирных и 7 частных домов, два детских сада, шесть школ, три больницы и 16 административных зданий.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.