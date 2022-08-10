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Происшествия10 августа 2022 9:03

В Бийске «Волга» врезалась в трамвай, пострадал один человек

В результате аварии ранения различной степени тяжести получил водитель легковушки
Герман Архаров
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 10 августа в Бийске легковой автомобиль «Волга» врезался в трамвай. В этот момент в салоне находились 15 пассажиров и кондуктор. Об этом сообщает ГИБДД Алтайского края.

Авария произошло в 10:11 в районе дома №23 на улице Кирова.

– Водитель «Волги» при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил столкновение с трамваем №1, – говорится в сообщении.

В момент ДТП в салоне трамвая находились 15 пассажиров и кондуктор, никто из не пострадал.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получил водитель «Волги».

Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.