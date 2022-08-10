В заповеднике на Алтае закрыли туристические маршруты из-за активности медведей

Пока пострадавших от медведей нет Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Из-за высокой активности медведей в Тигирекском заповеднике в Алтайском крае закрыли несколько туристических маршрутов. Об этом говорится на сайте заповедника.

С 8 августа до конца года не будут работать такие маршруты, как экскурсия на Холодный ключ, экскурсия к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработная, экскурсия к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработная и прогулкой по Тигирекскому хребту. Также не будет экскурсии на Листвяжью Гриву.

Туристам следует быть внимательными и планировать свой отдых заранее.

Ранее мы писали о том, как медвежата-сирот Редис и Сюрприз живут в приюте для косолапых малышей на Алтае. Прочитать об этом можно здесь.