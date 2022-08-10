На въезде в поселок Южный хотят построить современный жилой комплекс

Эксперты приняли решение рассмотреть проект повторно
Фото: Олег УКЛАДОВ
На въезде в поселок Южный в Барнауле хотят возвести новый высотный жилой комплекс с инфраструктурой. Работать тут площадке планирует «Адалин-Строй». Об этом сообщает «Толк».
Проект, разработанный нидерландским архитектурным бюро, рассмотрели на градосвоете. Участок, где может появиться жилой комплекс (пересечение уицы Герцена и Южного тракта) находится в уникальной среде.
– Рядом с ним знаменитый барнаульский ленточный бор, с востока – сады, с четвертой стороны – жилой массив поселка Южный, – отмечает издание.
К тому же, Южный тракт планируют расширить. А значит здесь возможно продление трамвайной инфраструктуры и ЖК будет связан с центром краевой столицы.
Участок занимает более 7 га. На них расположили 12 домов с разноэтажными блоками от 7 до 24 уровней. Изюминкой проекта должен стать спортивно-игровой парк.
Члены градосовета раскритиковали проект, потому что, по их мнению, в нем не до конца проработали перепад рельефа. Один из домов и вовсе расположился в овраге.
В итоге эксперты приняли решение рассмотреть проект повторно. Докладчику рекомендовали учесть все замечания.