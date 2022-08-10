На въезде в поселок Южный хотят построить современный жилой комплекс

Эксперты приняли решение рассмотреть проект повторно Фото: Олег УКЛАДОВ

На въезде в поселок Южный в Барнауле хотят возвести новый высотный жилой комплекс с инфраструктурой. Работать тут площадке планирует «Адалин-Строй». Об этом сообщает «Толк».

Проект, разработанный нидерландским архитектурным бюро, рассмотрели на градосвоете. Участок, где может появиться жилой комплекс (пересечение уицы Герцена и Южного тракта) находится в уникальной среде.

– Рядом с ним знаменитый барнаульский ленточный бор, с востока – сады, с четвертой стороны – жилой массив поселка Южный, – отмечает издание.

К тому же, Южный тракт планируют расширить. А значит здесь возможно продление трамвайной инфраструктуры и ЖК будет связан с центром краевой столицы.

Участок занимает более 7 га. На них расположили 12 домов с разноэтажными блоками от 7 до 24 уровней. Изюминкой проекта должен стать спортивно-игровой парк.

Члены градосовета раскритиковали проект, потому что, по их мнению, в нем не до конца проработали перепад рельефа. Один из домов и вовсе расположился в овраге.

В итоге эксперты приняли решение рассмотреть проект повторно. Докладчику рекомендовали учесть все замечания.