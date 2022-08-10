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Происшествия10 августа 2022 6:42

В ГИБДД рассказали подробности чудовищной гибели водителя на Алтае

Мужчина скончался на месте
Герман Архаров
Мужчина погиб до приезда медиков

Мужчина погиб до приезда медиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 августа в Волчихиснком районе водитель грузовика MAN погиб при попытке буксировки. Мужчину убило крюком из-за обрыва троса. Подробности трагедии рассказали в ГИБДД Алтайского края.

Все произошло в 11:40 в селе Солоновка. При попытке буксировки автомобиля «МАN 5908» с прицепом «ISTRAIL» другим грузовиком оборвался трос. Крюк неожиданно пробил лобовое стекло и попал в 43-летнего водителя.

В результате произошедшего водитель грузовика скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Ранее мы писали о том, что в соцсетях жители Алтайского края принесли соболезнования родным и близким мужчины.