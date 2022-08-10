ВТБ в Алтайском крае увеличил выдачи ипотеки в июле на 19%

Дмитрий Горбунов Фото: ВТБ24

Клиенты ВТБ в Алтайском крае оформили в июле на 19% больше кредитов, чем в июне текущего года. За этот месяц 290 семей смогли улучшить жилищные условия. Объем выдачи ипотеки в регионе за семь месяцев работы достиг 4,9 млрд рублей. С начала года более 1 800 алтайских семей оформили ипотеку в ВТБ. В целом по стране по итогам января-июля банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой жители края с начала года оформили кредитов на 1 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объем сделок достиг также 1 млрд рублей. Спрос на нее вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года втрое.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. Жители Алтайского края воспользовались возможностью сократить свою платежную нагрузку почти вдвое, оформив рефинансирование в ВТБ. Объем таких кредитов за июнь-июль превысил 311 млн рублей.

- Мы наблюдаем оживление на вторичном рынке жилья, вызванное корректировкой кредитных ставок. Позитивные сдвиги на вторичном рынке влекут за собой оживление на рынке новостроек, поскольку чаще всего заемщики используют в качестве первоначального взноса сумму от продажи имеющегося жилья. В общих выдачах доля кредитов на приобретение готового жилья в июле составила 60%. Мы рассчитываем на сохранение текущих трендов, – прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотеке доступна для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

По оценке экспертов банка, ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По прогнозам, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.