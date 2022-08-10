В мннприроды объяснили причину вырубки деревьев у алтайского села

Нарушений при рубке не выявили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители села Тюменцево рассказали о вырубке деревьев в Первомайской роще. В минрпроды объяснили причину этого и успокоили жителей. Сообщение появилось в группе «Барнаул 22».

-В окрестностях села Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края (Кулундинское лесничество) проводятся добровольно-выборочные рубки спелых и перестойных мягколиственных деревьев, а не санитарная рубка, - отметили власти.

Там добавили, что Заготовку древесины производят законно. Нарушений лесного законодательства не выявили.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле в четыре этапа снесут почти 400 аварийных деревьев.