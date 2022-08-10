В общежитие алтайского колледжа к 1 сентября не смогут заселиться студенты

Некоторые студенты сами нашли жилье Фото: Герман Архаров

В Барнауле из-за ремонта часть студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа (АПЭК) выселили из общежития. Об этом говорится в группе «В курсе 22».

По словам студентов, в июне проживающим в общежитии сказали, что из-за ремонта все должны с 1 июля по 1 ноября. Якобы руководство с 1 сентября обещало предоставить места в общежитии другого колледжа.

В министерстве образования и науки Алтайского края рассказали, что общежитии Алтайского промышленно-экономического колледжа, действительно, проводят ремонт.

- В связи с длительностью конкурсных процедур, к сожалению, сдвинулся график проведения ремонтных работ, кроме того, администрация колледжа столкнулась, как и многие предприятия и учреждения, с удорожанием строительных материалов и определение подрядчика после первого конкурса не представилось возможным, - говорится в сообщении.

Сейчас работы идут по плану, студенты смогут въехать в обновленное общежитие в октябре.

В ведомстве добавили, что есть персональные списки нуждающихся в общежитии, всего их 134 человека. 63 студента сами нашли жилье, 71 обучающемуся выделили места в общежитиях других образовательных организаций в краевой столице.