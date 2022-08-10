Михаил Дроздов может покинуть ХК «Динамо-Алтай»

Хоккей. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Предприниматель Михаил Дроздов может выйти из состава руководителей хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Об этом сообщает «Алтапресс».

По данным издания, Дроздов пока не принял окончательное решение, но рассказал, что подобные мысли у него есть.

В качестве руководителя АНО ХК «Динамо-Алтай» Дроздов работает с 2019 года. Почему он может покинуть пост, сам бизнесмен не объяснил.

Возможно, причина в недопонимании, которое возникло между предпринимателем и минспортом края, которое также управляет ХК.