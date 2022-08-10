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Общество10 августа 2022 3:08

В МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В регионе пройдут дожди и усилится ветер
Герман Архаров
В регионе пройдут дожди

В регионе пройдут дожди

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае испортится погода. Днем 10 сутки 11- и ночью 12 августа прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- При грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра при грозах до 19 м/с., - добавили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Если в этот момент вы оказались на улице, то обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Автомобиль нужно оставлять в гараже или оставлять машину вдали от деревьев.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.

Ранее мы подробно рассказывали о погоде в Алтайском крае10 августа.