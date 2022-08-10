В Барнауле за 25,5 млн рублей продают квартиру с мозаикой и витражным остеклением

Квартира находится в центре города Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле за 25,5 млн рублей продают квартиру в жилом комплексе «Столичный». Объявление разместили на сайте Avito.ru.

Квартира находится в центре города и расположена в двух уровнях. Внутри есть кухня-гостиная с мраморной столешницей, два санузла, гардеробная, а также хозяйственная зона.

– Лепнина, декоративная штукатурка, мозаика по индивидуальному заказу в холле. Витражное остекление. Все делали для себя, использовали качественные и долговечные материалы, – говорится в объявление.

Стоимость квартиры – 25, 5 млн рублей.