Водителю снесло голову оторвавшимся от троса крюком на Алтае

Мужчина скончался до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае водителю грузового автомобиля MAN неожиданно снесло голову оторвавшимся от троса крюком при буксировке машины. Трагедия произошла в Волчихинском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По данным местных жителей, ЧП произошло в селе Солоновка, где застрял грузовой автомобиль MAN. Его стали вытягивать с помощью другой машины и неожиданно металлический крюк троса сорвался и с большой силой отлетел в грузовик.

Крюк пробил лобовое стекло и попал в голову водителю, мужчина скончался. По предварительным данным, водителю было 43 года, он из Рубцовска.

В комментариях пользователи ужаснулись происходящему и принесли соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее мы писали о том, что пострадавший в ДТП мотоциклист скончался в барнаульской больнице.