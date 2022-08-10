Барнаульцы рассказали о живущем на улице мужчине без ноги

Люди живут на улице рядом с детским садом. Фото: скриншот с видео из группы "Барнаул 22".

Жители Барнаула рассказали о нескольких людях, живущих на улице около детского сада №84. У одного из бездомных нет ноги. Об этом горожане написали в группе «Барнаул 22».

- Во дворе дома 1-я Западная, 55 проживают под открытым небом люди. Уже не первый год. Один мужчина видно, что инвалид, так как отсутствует нога, - говорится в сообщении

По словам местных жителей, эти люди нуждаются в помощи. Барнаульцы просят обратить внимание на проблему компетентные органы.

На призыв откинулись представители минсоцзащиты Алтайского края. Они рассказали, что к людям, живущем на улице выедут специалисты мобильной бригады центра социального обслуживания населения Барнаула. Им окажут необходимую помощь.