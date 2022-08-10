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Общество10 августа 2022 1:27

Жара до +30 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае

Возможен град
Герман Архаров
В Барнауле возможен дождь во второй половине дня

В Барнауле возможен дождь во второй половине дня

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 10 августа, в Алтайском крае температура воздуха составит +25…+30 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

- Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, - отметили синоптики.

В регионе будет дуть северо-восточный ветер, 5-10 м/с, местами порывы при грозах до 19 м/с.

В Барнауле ожидается +27…+29 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Синоптики напомнили, что до 12 августа местами в Алтайском крае сохранится высокая (4 класс) пожароопасность. В Локтевском и Ребрихинском районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.