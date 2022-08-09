В Белокурихе горничная обокрала гостью в отеле

Полицейские возбудили уголовное дело о краже.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В одной из гостиниц Белокурихи произошла кража. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как выяснилось, гостья отеля оставила в номере кошелек с деньгами и ушла на процедуры. Когда вернулась, не досчиталась одной 5-тысячной купюры.
- Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемую в краже денежных средств. Ей оказалась горничная, которая в этот день осуществляла уборку помещений, - рассказала в МВД.
Горничная призналась в краже и рассказала, что ей просто срочно нужны были деньги.
Полицейские возбудили уголовное дело о краже.