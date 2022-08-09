Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 12:19

В Белокурихе горничная обокрала гостью в отеле

Она украла деньги, когда женщина была на процедурах
Татьяна Гейнрих
Полицейские возбудили уголовное дело о краже.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одной из гостиниц Белокурихи произошла кража. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как выяснилось, гостья отеля оставила в номере кошелек с деньгами и ушла на процедуры. Когда вернулась, не досчиталась одной 5-тысячной купюры.

- Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемую в краже денежных средств. Ей оказалась горничная, которая в этот день осуществляла уборку помещений, - рассказала в МВД.

Горничная призналась в краже и рассказала, что ей просто срочно нужны были деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже.