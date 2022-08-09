Губернатор Алтайского края передал матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего «Золотую Звезду» Героя России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал на хранение «Золотую Звезду» Героя России матери Олега Шипицина Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 9 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал на хранение «Золотую Звезду» Героя России матери Олега Шипицина. Военнослужащий погиб 18 марта в ходе спецоперации на Украине, сообщают в пресс-службе правительства края.

– По решению Президента России Владимира Путина Олег Шипицин представлен к званию Героя России, – отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Для передачи награды губернатор специально приехал в село Косиха к семье погибшего. В торжественной церемонии также приняли участие заместители главы региона Виталий Снесарь и Денис Губин, глава Косихинского района Константин Татарников, начальник ГУ МЧС по краю Александр Макаров, начальник УФСБ края Роман Плотников, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону Александр Сафонов, заместитель военного комиссара края Игорь Андросов, родные и близкие героя.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. Виктор Томенко выразил искренние соболезнования родственника Олега Шипицина и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России.