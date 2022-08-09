Популярный блогер Любятинка приехала отдохнуть на Алтай

Любятинка на Алтае Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный интернет-блогер Любятинка на этой неделе прилетела отдохнуть на Алтае.

Вместе с ней в путешествие отправился ее молодой человек Рома Штайн.

- Я сибирская бабенка, приехала на свою историческую родину, - пишет на своей странице в интернете Любятинка, при этом не может скрыть эмоций, от красоты, в которую окунулась.

Остановилась Любовь вместе со своим спутником в шале «Алтай-пэлас». Утро она начинает с привычной пробежки, а по ночам наблюдает за звездным небом.

- Вчера мы ночью лежали и смотрели на звезды, потому что они такие яркие! Все эти медведицы, ковшики и прочее, - делится эмоциями она.

А еще она успела покататься на лошади и погулять под дождем.