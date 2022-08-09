В Барнауле не будут продавать алкоголь в День города

Данная мера поможет обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в День города, 3 сентября, не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-службы мэрии.

- 3 сентября, в день празднования 292-летия Барнаула, с 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, пиво, - пишет пресс-служба.

Данная мера поможет обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий. Ранее мы писали, какие спортивные мероприятия пройдут в Барнауле в День города.

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