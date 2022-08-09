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Общество9 августа 2022 9:43

В Барнауле не будут продавать алкоголь в День города

Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк
Антонина Лышова
Данная мера поможет обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий

Данная мера поможет обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в День города, 3 сентября, не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-службы мэрии.

- 3 сентября, в день празднования 292-летия Барнаула, с 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, пиво, - пишет пресс-служба.

Данная мера поможет обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий. Ранее мы писали, какие спортивные мероприятия пройдут в Барнауле в День города.

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