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Звезды9 августа 2022 8:20

Директор Алтайского драмтеатра получила звание заслуженного работника культуры РФ

Звание присудили Любови Березиной
Татьяна Гейнрих
Любовь Березина руководит алтайским драмтеатром уже больше десяти лет

Любовь Березина руководит алтайским драмтеатром уже больше десяти лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Директору алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина Любови Березиной дали звание заслуженного работника культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-центре театра.

Звание присудили президентским указом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Известно, что Любовь Березина руководит алтайским драмтеатром уже больше десяти лет – с 2011 года.

– За почти 11 лет театр под руководством Любови Березиной сделал значительный шаг вперед по многим направлениям и к своему 100-летию, которое отметил в 2021 году, подошел в отличной творческой и материально-технической форме, - отмечают в пресс-службе драмтеатра.