Директор Алтайского драмтеатра получила звание заслуженного работника культуры РФ

Любовь Березина руководит алтайским драмтеатром уже больше десяти лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Директору алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина Любови Березиной дали звание заслуженного работника культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-центре театра.

Звание присудили президентским указом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Известно, что Любовь Березина руководит алтайским драмтеатром уже больше десяти лет – с 2011 года.

– За почти 11 лет театр под руководством Любови Березиной сделал значительный шаг вперед по многим направлениям и к своему 100-летию, которое отметил в 2021 году, подошел в отличной творческой и материально-технической форме, - отмечают в пресс-службе драмтеатра.