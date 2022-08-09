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Происшествия9 августа 2022 7:17

В Барнауле на проспекте Строителей сбили девушку, которая выбежала из автобуса

ЧП произошло условиях пробки
Татьяна Гейнрих
Авария произошла 8 августа

Авария произошла 8 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на проспекте Строителей сбили девушку. Авария произошла 8 августа, сообщают в паблике «Подслушано Барнаул».

Как рассказали очевидцы, девушка выбежала из автобуса. На пешеходном переходе ее сбила иномарка, но удар был легкий.

– Девушка жива и прекрасно себя чувствует, ушиб небольшой. Машина ехала медленно, – рассказали в комментариях очевидцы ЧП.

Свидетели происшествия также отметили, что машина ехала в пробке со скоростью примерно 10 км/ч.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50 ДТП произошло на Алтае из-за коров, лошадей и других животных