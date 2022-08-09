В Барнауле молодой человек погиб накануне своей свадьбы, спасая тонущего ребенка в «месте-убийце»

Трагедия произошла 23 июля Фото: Татьяна Гейнрих

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в 23 июля районе первого речного водозабора в Барнауле. Напомним, в тот день погиб 20-летний молодой человек, спасая ребенка.

Как рассказала родственница погибшего в паблике «Инцидент Барнаул», парень в выходной отдыхал на берегу с невестой и друзьями. Купаться молодые люди не планировали. Однако около 16.00 часов послышались крики, тонул ребенок. Молодой человек поспешил на помощь. Ребенка спасли, но самого парня унесло волной.

- И можно на этот факт закрыть глаза, якобы, такое бывает. Но оказывается, именно на этом месте каждый месяц в течение многих лет тонет по несколько человек. Место опасно для жизни, но рядом нет ограждений и предупреждающих знаков, - пишет женщина.

Родственница погибшего недоумевает, почему в этой зоне нет ограждений, и называет этот участок «местом-убийцей».