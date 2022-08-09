В Алтайском крае мужчина избил и задушил престарелую мать, которая приютила его после тюрьмы

Обвиняемый после отбытия наказания в местах лишения свободы за убийство, стал проживать со своей 82-летней матерью Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить 62-летнего рецидивиста, который убил пожилую мать. Инцидент произошел в Чарышском районе, сообщают в пресс-службе Следкома.

- По данным следствия, обвиняемый после отбытия наказания в местах лишения свободы за убийство, стал проживать со своей 82-летней матерью в одном из сел Чарышского района, - рассказали в СК.

В марте мужчина нанес матери несколько ударов по лицу, а затем задушил. Женщина умерла. Что стало причиной его агрессии, не уточняется.

Во время предварительного следствия сын умершей признал свою вину лишь частично. Он говорил, что не помнит доподлинно обстоятельства произошедшего.

Мужчину обвиняют по статье об убийстве человека, который находится в беспомощном состоянии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.