В Барнауле четырехлетние дети ушли гулять и не вернулись

Приметы ребят были переданы всем наружным службам города Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле четырехлетние дети ушли гулять и потерялись. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Росгвардию.

- Накануне в правоохранительные органы региона обратились родители с заявлением о пропаже сына и дочки. Приметы ребят были переданы всем наружным службам города, - говорится в сообщении.

Примерно через полчаса малышей нашли росгвардейцы. Прапорщик полиции Павел Хижняк и младший сержант полиции Данил Брусенцев обнаружили заблудившихся детей в гаражном массиве возле жилого микрорайона.

Выяснилось, что мальчик и девочка самостоятельно отправились на прогулку и не нашли дорогу домой.