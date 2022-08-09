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Общество9 августа 2022 2:19

В Барнауле четырехлетние дети ушли гулять и не вернулись

Их нашли сотрудники Росгвардии
Татьяна Гейнрих
Приметы ребят были переданы всем наружным службам города

Приметы ребят были переданы всем наружным службам города

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле четырехлетние дети ушли гулять и потерялись. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Росгвардию.

- Накануне в правоохранительные органы региона обратились родители с заявлением о пропаже сына и дочки. Приметы ребят были переданы всем наружным службам города, - говорится в сообщении.

Примерно через полчаса малышей нашли росгвардейцы. Прапорщик полиции Павел Хижняк и младший сержант полиции Данил Брусенцев обнаружили заблудившихся детей в гаражном массиве возле жилого микрорайона.

Выяснилось, что мальчик и девочка самостоятельно отправились на прогулку и не нашли дорогу домой.