Жару до +30 градусов прогнозируют в Алтайском крае 9 августа 2022

В Барнауле столбик термометра покажет +27…+29 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

9 августа в Алтайском крае установится жаркая погода. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

- Температура +25…+30 градусов. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали в ЦГМС.

В Барнауле столбик термометра покажет +27…+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.