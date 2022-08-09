Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 1:19

Жару до +30 градусов прогнозируют в Алтайском крае 9 августа 2022

Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 м/с
Татьяна Гейнрих
В Барнауле столбик термометра покажет +27…+29 градусов

В Барнауле столбик термометра покажет +27…+29 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 августа в Алтайском крае установится жаркая погода. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

- Температура +25…+30 градусов. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали в ЦГМС.

В Барнауле столбик термометра покажет +27…+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.