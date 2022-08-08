На Алтае нашли зуб мамонтенка во время экспедиции

Также были найдены тазовые кости бизона, челюсть лошади Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае участники отряда «Караван» во время экспедиции в Целинном районе нашли кости древних животных. Об этом сообщает «Алтайская правда».

На пляже Чумыша, со слов руководителя отряда Александра Скачко, были найдены тазовые кости бизона, челюсть лошади. «Самая крутая» находка, как отмечают участники экспедиции – зуб мамонтенка.

Также во время поездки участники отряда пообщались с местными жителями, изучили флору и фауну района. Ранее мы писали, что ученые опубликовали итоги анализа коллекции фрагментов костей животных со средневекового поселения у села Купчегень в Республике Алтай. Эта данные рассказывают о том, чем питались и какой скот держали жители региона в Средневековье.

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