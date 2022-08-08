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Общество8 августа 2022 11:24

В барнаульском поселке дорожники закопали ливневку

Ливневка была сделана с использованием средств местных жителей
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "В курсе 22"

Скриншот публикации в группе "В курсе 22"

В барнаульском поселке Лесной дорожники якобы закопали ливневку, сделанную за счет средств местных жителей. Об этом сообщают в группе «В курсе 22». Она находилась по адресу: 10-ый переулок.

- По проекту тут изначально была ливневка, сейчас жителям сказали, что проект изменили и ливневку закапывают. Закапывают трубы, которые жители улицы за свои деньги устанавливали, - пишут очевидцы в группе.

Отметим, что местные жители переживают, что весной данный участок будет подтапливаться. Также они просят администрацию Барнаула взять эту ситуацию на контроль.

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