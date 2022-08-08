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Общество8 августа 2022 9:56

В Барнауле ищут 15-летнюю девочку с голубыми глазами

Она ушла из дома и не вернулась
Антонина Лышова
С собой у девушки был черный велосипед

С собой у девушки был черный велосипед

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ищут 15-летнюю девушку с голубыми глазами. Информация появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девушка ушла из дома и не вернулась. О том, где она находится, неизвестно с 7 августа.

У девушки голубые глаза и светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост – 170 сантиметров. На ней была надета бордовая футболка, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у девушки был черный велосипед.

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