В Барнауле ищут 15-летнюю девочку с голубыми глазами

С собой у девушки был черный велосипед
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле ищут 15-летнюю девушку с голубыми глазами. Информация появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Девушка ушла из дома и не вернулась. О том, где она находится, неизвестно с 7 августа.
У девушки голубые глаза и светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост – 170 сантиметров. На ней была надета бордовая футболка, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у девушки был черный велосипед.
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