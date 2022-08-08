В Бийске нашли труп женщины у многоэтажки

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

В Бийске под окнами многоэтажки нашли труп женщины. Об этом сообщают в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Погибшей на вид от 60 до 70 лет. У женщины плотное телосложение, короткие светлые волосы, а также сделан татуаж бровей. Она была одета в фиолетовую футболку, синие бриджи.

На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшей. Всех, кто располагает какой-либо информацией о женщине, просят сообщить об этом в полицию. Тело нашли в районе дома №38 по улице Ленинградская.

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