На Алтай приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Визит, предположительно, состоится 12 августа
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Республику Алтай якобы может приехать Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Толк».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Алтай, предположительно, 12 августа, - пишет издание.
На данный момент нет подробностей визита. По данным издания, совещание пройдет на Ае. В программе будет совещание, посвященное развитию туризма. Напомним, что Михаил Мишустин приезжал в Алтайский край в марте 2021 года. Премьер-министр посетил барнаульскую школу, а также завод прецизионных изделий.
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