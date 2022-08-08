На Алтай приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Визит, предположительно, состоится 12 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республику Алтай якобы может приехать Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Толк».

- Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Алтай, предположительно, 12 августа, - пишет издание.

На данный момент нет подробностей визита. По данным издания, совещание пройдет на Ае. В программе будет совещание, посвященное развитию туризма. Напомним, что Михаил Мишустин приезжал в Алтайский край в марте 2021 года. Премьер-министр посетил барнаульскую школу, а также завод прецизионных изделий.

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