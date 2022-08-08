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Общество8 августа 2022 6:33

В Барнауле новый сквер медиков построят за 6 млн рублей

На данный момент идет поиск подрядчика
Антонина Лышова
Сквер будет расположен рядом с медицинским университетом

Сквер будет расположен рядом с медицинским университетом

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле проходит аукцион на определения подрядчика, который займется обустройством нового сквера медиков. Об этом сообщает «Толк».

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что начальная цена контракта – 6,3 млн рублей. Заявки принимаются до 12 августа. Заказчик – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, что новый сквер будет расположен рядом с медицинским университетом, на месте, где раньше столяли торговые павильоны. Их демонтировали по решению суда зимой 2022 года. В планах выполнить закладку сквера ко Дню города в том случае, если тендер будет разыгран удачно.

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