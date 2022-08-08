Скорость — в радость: число «оптических» абонентов «Ростелекома» в Алтайском крае увеличилось на десять тысяч

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

C начала 2022 года абонентская база скоростного доступа в интернет по оптической технологии PON («оптика в квартиру») «Ростелекома» в Алтайском крае приросла на 10 тысяч пользователей. Это связано с расширением цифровой сети в результате исполнения федеральных проектов, а также с собственными инвестициями компании в строительство линий связи в частном секторе городов и в сельских населенных пунктах.

Наибольший приток новых пользователей скоростного интернета — 1 711 семей — компания обеспечила в Барнауле и пригородных поселках. Второе место занял Бийск и прилегающие районы — 932 новых абонента, на третьем месте — Зональный район (870). К новой цифровой сети также подключились 725 домохозяйств Шелаболихинского района, 619 — Тальменского района, 612 — Новоалтайска и Первомайского района и другие.

- Технический потенциал компании, а также привлечение подрядных организаций позволяют вести масштабное строительство оптических линий связи одновременно во всех городах и районах Алтайского края. В этом году мы построили новую распределительную сеть уже в 36 селах. Жители сел Клочки, Веселоярска, Подойниково, Буланихи, Николаевки, Усть-Пристани и десятков других получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, возможность пользоваться цифровым ТВ и системой видеонаблюдения, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Федеральный оператор планирует сохранить темпы прироста абонентской базы до конца года.

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