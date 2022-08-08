Соцсети: в барнаульский Ковш сливают производственные отходы

Скриншот публикации в группе "Барнаул 22"

В барнаульский Ковш в районе нефтебазы якобы сливают производственные отходы. Об этом сообщают горожане в группе “Барнаул 22”.

- Второй год подряд. В одно и то же время в районе нефтебазы сливают нефтепродукты в Ковш. И делают это целенаправленно, - пишут в группе.

Также горожане отмечают, что помимо цветной пленки на воде рядом с Ковшом стоит ужасный запах. Ранее мы писали, что в Барнауле снесут почти 700 аварийных деревьев.

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