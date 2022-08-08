В столице Алтайского края снесут почти 700 аварийных деревьев

Уже снесено 25 аварийных деревьев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле снесут 690 аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Сносом занимается компания ООО «Система-Эксперт».

Отметим, что список аварийных деревьев составлялся с учетом обращений горожан. Все насаждения предварительно обследовала комиссия, чтобы выявить деревья, которые действительно представляют угрозу людями и строениям.

Отметим, что подрядчик приступил к работам 1 августа. На данный момент уже снесено 25 аварийных деревьев, завершить работы в планах до конца ноября. Специалисты работают на следующих улицах: Партизанская, Георгия Исакова, Новосибирская, Малахова, Смирнова, Георгиева, Северо-Западная и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Город парков или каменных джунглей? Эксперты обсудили озеленение Барнаула

Проблемы с зелеными зонами – одна из причин миграции населения (подробнее)