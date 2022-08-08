В Октябрьском районе Барнаула на сутки отключат горячую воду в 13 многоквартирных домах

В это время специалисты будут проводить ремонтные работы Фото: Антонина Лышова

В Барнауле сегодня, 8 августа, в 10:00 отключат горячую воду у части жителей Октябрьского района. Об этом сообщают в телеграм-канале СГК.

Отключение продлится ровно сутки. Подачу ресурса возобновят уже 9 августа в 10:00. Специалисты будут проводить ремонтные работы на участке в районе дома №14 по улице Брестская.

Отметим, что без горячей воды останутся 13 многоквартирных домов и два административных здания. На улице Брестская подача ресурса будет временно ограничена в домах № 5, 3, 13, 11, 14. На улице Советская - в зданиях № 7, 13, 11, 9. На проспекте Ленина горячей воды не будет в домах № 80а, 82, 80б, 78, 80, 73.

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