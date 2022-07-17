Турист на самокате едет из Санкт-Петербурга на Алтай

Денис Бритвин. Скриншот страницы vk.com/tanoss7

Турист, путешествующий по России на самокате, планирует заехать на Алтай.

По словам Дениса Бритвина, он стартовал 25 апреля в Санкт-Петербурге, а финишировать планирует во Владивостоке. На сегодняшний день он проехал уже больше 4300 км и уже совсем скоро приедет на Алтай. Поэтому будет рад новым знакомствам.

– В ближайшие дни приеду в ваш город, буду рад со всеми познакомиться и посмотреть достопримечательности города, - говорит он.

Также на своей странице во «Вконтакте» он добавляет, что планирует доехать до Бийска, а завершит этот круг в Томске.

– Да, думаю красиво завершить в городе Томске, сделать круг и уже оттуда в след году до Владивостока. Так завершу в этом году путешествие на самокате! – пишет Бритвин.

Скорее всего, зимовать он снова будет в Санкт-Петербурге, а в следующем году отправится в новое путешествие.