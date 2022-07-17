В Алтайском крае за прошедшую неделю клещи покусали почти 250 человек

Сейчас отмечается спад активности клещей Фото: Анна СЕМИНА

За прошедшую неделю 248 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей.

– С начала сезона активности клещей (03.04.2022 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8254 человека, из них 2286 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2931 человек – это жители Барнаула, и из них 495 детей до 14 лет, - сообщают в управлении Роспотребнадзора.

Все дети получили иммуноглобулин и за их состоянием установлено медицинское наблюдение. Из общего числа пострадавших 294 человека заразились сибирским клещевым тифом, 14 – иксодовым боррелиозом, пять – энцефалитом.

На данный момент стационарное лечение проходят восемь человек. Медики подозревают у них энцефалит. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии.