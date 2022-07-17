На Чуйском тракте насмерть сбили пешехода

Место аварии. Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

В субботу, 16 июля в Горном Алтае водитель автобуса сбил на Чуйском тракте пешехода. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- ДТП произошло на 633 километре Чуйского тракта в Онгудайском районе, - уточняют в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Установлено, что трезвый 52-летний водитель автобуса «HYUNDAI UNIVERSE SPACEL», являющийся жителем Томской области, ехал со стороны села Акташ в направлении Шебалино. По пути следования он сбил 49-летнего нетрезвого мужчину, который шел в попутном направлении вдоль трассы за пределами населенного пункта. При этом на нем не было световозвращающих элементов, то есть его было не видно.

От полученных в результате наезда травм пешеход скончался до приезда медиков.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии проводится проверка.