В Барнауле неизвестные прострелили парню ногу

Пострадавший. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Ранним утром в воскресенье, 17 июля, в Барнауле компания неизвестных прострелила посетителю закусочной ногу.

– Инцидент произошел сегодня около 5:30 на улице Сухэ-Батора. Там парень с девушкой подверглись нападению компании из четырех человек, трое из которых нерусские, - рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Юлия.

По словам потерпевшего, кроме этого эти же люди угрожали выстрелить девушке в живот, но произошла осечка. До приезда полиции компания скрылась на внедорожнике Volkswagen серебристого цвета.

– Отдельное спасибо Росгвардии, ребята быстро сработали и по рации передали все данные, моментально отправились за ними, - также добавила Юлия.