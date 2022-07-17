В Бийске пьяный мужик в трусах и с ножом пришел разбираться с соседкой

Агрессивный сосед. Скриншот видео со страницы vk.com/incident_22

Пьяный бийчанин в трусах с ножом пришел разбираться к соседке с детьми. Инцидент произошел еще 20 июня, но известно об этом стало только на днях.

- Они пришел к соседке, когда ее муж был на работе, при этом кричал: «Живу по понятиям». Какие же это понятия, когда такая свинья кидается на женщину с ножом? – негодуют непосредственные участники тех событий, запечатлевшие разборки на видео.

Впоследствии ролик с неадекватным мужчиной появился в сообществе «Инцидент Бийск». На нем видно, как полураздетый сосед ножом угрожает женщине и ее детям. Они же готовятся в любой момент кинуть в него табуреты – видимо первое, что попалось им под руку. В итоге это и произошло – он пошел в наступление и получил ответный удар табуретом, который в него запустил подросток.

Как добавляют в сообществе, полиция приезжала на вызов, а затем уже на следующий день к заявительнице повторно приходил участковый, но чем именно закончилась история – не уточняется.