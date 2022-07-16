Синоптик рассказала о погоде в августе в Алтайском крае

Август ожидается холоднее обычного Фото: Олег УКЛАДОВ

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России сообщила, каким ожидается август в России. Об этом пишет «Российская газета».

Август ожидается холоднее обычного на юге Западной Сибири, в Кемеровской и Томской областях, в Алтайском крае. Днем столбики термометров поднимутся не выше отметки +23 градусов.

При этом тепло будет на Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье.

Засушливым август прогнозируют в Самарской, Саратовской областях, на юге Урала, а также юге Западной Сибири, Забайкалье.

Напомним, в Рубцовском районе Алтайского края с 16 по 18 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность.