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Общество16 июля 2022 10:00

Синоптик рассказала о погоде в августе в Алтайском крае

Он ожидается холоднее обычного
Герман Архаров
Август ожидается холоднее обычного

Август ожидается холоднее обычного

Фото: Олег УКЛАДОВ

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России сообщила, каким ожидается август в России. Об этом пишет «Российская газета».

Август ожидается холоднее обычного на юге Западной Сибири, в Кемеровской и Томской областях, в Алтайском крае. Днем столбики термометров поднимутся не выше отметки +23 градусов.

При этом тепло будет на Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье.

Засушливым август прогнозируют в Самарской, Саратовской областях, на юге Урала, а также юге Западной Сибири, Забайкалье.

Напомним, в Рубцовском районе Алтайского края с 16 по 18 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность.