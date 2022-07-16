Темноволосый молодой человек пропал в Алтайском крае

Как был одет пропавший, неизвестно Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Бийске продолжаются поиски 23-летнего Ахматджона Чалилова, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей группе в «ВКонтакте».

- Местонахождение неизвестно с 9 июля, - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего парня: рост 177 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные.

Как был одет пропавший, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно и бесплатно).