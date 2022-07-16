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Общество16 июля 2022 8:43

34-летний мужчина умер при загадочных обстоятельствах в Барнауле

Его труп нашли дети
Герман Архаров
Родственники ищут очевидцев

Родственники ищут очевидцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина умер при загадочных обстоятельствах. Родственники ищут свидетелей произошедшего. Их слова приводят в группе «Инцидент Барнаул».

14 июля в заброшенном после пожара доме в краевой столице дети наткнулись на труп. Родственники погибшего 34-летнего мужчины пишут, что в справке о смерти указано, что он умер от отравления неустановленным веществом.

- Алкоголем не злоупотреблял, в употреблении наркотиков замечен не был, - подчеркнула родственница погибшего.

Близкие погибшего хотят выяснить, что произошло на самом деле и ищут возможных очевидцев произошедшего.