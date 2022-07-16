34-летний мужчина умер при загадочных обстоятельствах в Барнауле

Родственники ищут очевидцев
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле мужчина умер при загадочных обстоятельствах. Родственники ищут свидетелей произошедшего. Их слова приводят в группе «Инцидент Барнаул».
14 июля в заброшенном после пожара доме в краевой столице дети наткнулись на труп. Родственники погибшего 34-летнего мужчины пишут, что в справке о смерти указано, что он умер от отравления неустановленным веществом.
- Алкоголем не злоупотреблял, в употреблении наркотиков замечен не был, - подчеркнула родственница погибшего.
Близкие погибшего хотят выяснить, что произошло на самом деле и ищут возможных очевидцев произошедшего.