34-летний мужчина умер при загадочных обстоятельствах в Барнауле

Родственники ищут очевидцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина умер при загадочных обстоятельствах. Родственники ищут свидетелей произошедшего. Их слова приводят в группе «Инцидент Барнаул».

14 июля в заброшенном после пожара доме в краевой столице дети наткнулись на труп. Родственники погибшего 34-летнего мужчины пишут, что в справке о смерти указано, что он умер от отравления неустановленным веществом.

- Алкоголем не злоупотреблял, в употреблении наркотиков замечен не был, - подчеркнула родственница погибшего.

Близкие погибшего хотят выяснить, что произошло на самом деле и ищут возможных очевидцев произошедшего.