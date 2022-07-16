Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 6:47

Мошенники похитили 500 тысяч рублей у туристки на Яровом

Женщина поверила звонившему
Герман Архаров
Деньги списали с карты

Деньги списали с карты

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники выманили у жительницы Новосибирска полмиллиона рублей, когда она отдыхала на Яровом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Жительница Новосибирска отдыхала на Алтае и ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники могут получить доступ к деньгам, поэтому следует как можно скорее обезопасить средства.

После этого женщину попросили назвать код, который придет в СМС. Сибирячка не заподозрила ничего неладного и назвала цифры. В итоге со счета исчезли 500 тысяч рублей.

- Полицейские устанавливают, на какой счет они были перечислены и личность звонившего мужчины, - добавили в ведомстве.

Гостей и жителей Алтайского края призывают быть бдительными.