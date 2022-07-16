Три человека пострадали в жестком ДТП на Алтае

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

15 июля в Республике Алтай произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария случилась на 22 километре Чуйского тракта - «Подъезд к озеру Телецкое».

- 60-летний житель Майминского района, управляя Toyota Corolla» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при движении со второстепенной, не уступил дорогу машине, ехавшей по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21104, - отметили в ведомстве.

После этого ВАЗ опрокинулся. За рулем легковушки был 38-летний житель Шебалинского района.

В результате ДТП пострадали три человека: 46-летняя пассажирка Toyota, 50-летняя и 55-летняя пассажирка ВАЗа. Последнюю госпитализировали. Известно, что водители были трезвые.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего