На барнаульском перекрестке появился «пруд» из-за коммунальной аварии

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнаула сегодня, 15 июля, произошла коммунальная авария, из-за которой на одном из перекрестков образовался «пруд». Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Речь идет о пересечении улиц Некрасова и Димитрова. Со слов очевидцев, вода несколько часов шла из-под асфальта.

Ранее мы писали, что в Барнауле приступили к последнему этапу испытаний в контуре ТЭЦ-2. Из-за этого горючую воду на 13 дней отключили у части барнаульцев.

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