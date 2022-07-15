В Алтайском крае пасынок попытался убить спящего отчима

Обвиняемый вину не признал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 39-летний мужчина попытался убить своего спящего 63-летнего отчима. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает региональный Следком.

Известно, что мужчины в начале мая 2022 года распивали алкоголь в одном из сел Чарышского района. Когда отчим лег спать, пасынок взял нож и не менее двух раз ударил его в область груди.

- Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 63-летний потерпевший смог оттолкнуть злоумышленника и выбежать из дома и ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, - пишет ведомство.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Мужчина утверждал, что умысла убить отчима у него не было. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.

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