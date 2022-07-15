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Происшествия15 июля 2022 12:30

На Алтае два человека пострадали в ДТП с мотоциклом

Проводится административное расследование
Антонина Лышова
В отношении виновника ДТП составлен административный материал по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ

В отношении виновника ДТП составлен административный материал по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске вчера, 14 июля, произошло ДТП с мотоциклом, в котором пострадало два человека. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

Известно, что 19-летний мотоциклист не справился с управлением и выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-213110», которым управлял 68-летний житель Майминского района. Оба водителя пострадали.

- В результате ДТП, в приемный покой Республиканской больницы с травмами различной степени тяжести был доставлен водитель мотоцикла, госпитализация ему не потребовалась. Пассажир мотоцикла госпитализирован в травматологическое отделение, - пишет ведомство.

На данный момент в отношении мотоциклиста составлен административный материал по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. Также возбуждено административное расследование.

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